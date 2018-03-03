Женщины раздеваются с приходом весны, а Лолита разулась и сняла видео

Популярная певица своеобразна поздравила своих подписчиков с наступление весны. Если многие представительницы прекрасного пола предпочитают с наступлением мартовских дней раздеваться, то Лолита Милявская предпочла разуться и пройтись босиком по снегу.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Мар 1, 2018 в 2:10 PST

Кстати, видео было сделано в Новосибирске, где морозы стоят нешуточные. «А вокруг все в снегу, и люди думаю, что я сошла с ума», - прокомментировала свое видео певица.

Но поклонники вовсе не считают свою любимую певицу сумасшедшей, они давно привыкли к ее эксцентричности и даже ждут новых «свершений».

«У нас такая же весна!! Только я не решусь босиком по снегу. Только Вы, Лолита, можете так позитивно подходить к любым капризам природы», - написали подписчики звезде.