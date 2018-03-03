Дмитрий Шепелев познакомил друзей с предполагаемой новой избранницей
3 марта 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев и вдовец покойной Жанны Фриске не скрывает отношений с новой возлюбленной. С эффектной блондинкой его уже видели в ресторане, в Большом театре, в гостях у друзей.
Пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. За ужином Шепелев сидел рядом с девушкой. Как видно на записи, которую выложил в своем Instagram Эйвазов, вдовец тепло общается со своей подругой.
Об этой блондинке известно довольно мало. Как пишут СМИ, не так давно она переехала жить в Москву из Екатеринбурга, работает дизайнером и даже имеет собственную дизайн-студию.
Сам Дмитрий пока никак не комментирует появившиеся слухи.
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