Вячеслав Зайцев не сдерживает слез, говоря о разлуке с сыном

Вячеслав Зайцев не смог сдержать эмоции, рассказывая о том, как много лет назад тяжело переживал развод и разлуку с сыном Егором. Первый канал посвятил Вячеславу Михайловичу документальный фильм «Слава и одиночество».

Тема семьи для модельера особенно остра, поскольку его ребенок воспитывался отчимом, который мог мальчика наказывать и ставить на колени. Несмотря на это, мальчик вырос хорошим и порядочным, уверен Зайцев.

Как рассказывает Вячеслав Михайлович в фильме, теща не смогла смириться с выбором дочери, обиды и упреки накапливались из года в год. Зайцеву пришлось развестись. Сыну Егору тогда было 9 лет. Тот период жизни Зайцев до сих пор вспоминает с болью и не может сдержать слез.

Сейчас мэтр отечественной моды совершенно одинок. Его большой дом в Подмосковье пустует уже много лет. По признанию Зайцева — это плата за талант.

Вчера, 2 марта, легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев праздновал юбилей. Человеку, который первым смог показать всему миру, что в нашей стране есть высокая мода, исполнилось 80 лет.