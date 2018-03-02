Ольга Бузова заявила, что новая жена Тарасова во всем ей подражает

В пятницу, 2 марта, певица и телеведущая Ольга Бузова крайне резко высказалась о новой жене футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия сегодня опубликовала снимок с новым членом семьи – щенком лабрадора.

Через некоторое время фотография супруги спортсмена появилась на одной из страниц в соцсети Instagram, где пользователи обсуждают новости из жизни знаменитостей. Как сообщает "СтарХит", Бузова в комментариях заявила, что они с бывшим мужем мечтали завести именно лабрадора, однако не успели этого сделать. Ольга уверена – молодая модель просто хочет ей во всем подражать.

Поклонники Бузовой посоветовали ей перестать реагировать на те или иные события в жизни экс-супруга и заняться собой.