Ольга Бузова заявила, что новая жена Тарасова во всем ей подражает
2 марта 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, певица и телеведущая Ольга Бузова крайне резко высказалась о новой жене футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия сегодня опубликовала снимок с новым членом семьи – щенком лабрадора.
Через некоторое время фотография супруги спортсмена появилась на одной из страниц в соцсети Instagram, где пользователи обсуждают новости из жизни знаменитостей. Как сообщает "СтарХит", Бузова в комментариях заявила, что они с бывшим мужем мечтали завести именно лабрадора, однако не успели этого сделать. Ольга уверена – молодая модель просто хочет ей во всем подражать.
Поклонники Бузовой посоветовали ей перестать реагировать на те или иные события в жизни экс-супруга и заняться собой.
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