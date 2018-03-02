Александр Домогаров заявил, что покидает театр

53-летний народный артист России Александр Домогаров с 1995 года служит в столичном Театре имени Моссовета, где исполнял роли во множестве спектаклей, три из которых в текущем репертуаре.

Неожиданно актер сообщает в соцсети, что его "сняли со спектаклей" и "это очень серьезно". Домогаров пишет, что все договоренности с театром он выполнит, так что коллегам в кавычках придется потерпеть его присутствие в гримерках. "Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать", - негодует Александр.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сенсационную новость: "ошарашена......и где же, куда ходить на спектакли....я приезжала в Москву, ходила только в театр Моссовета и только на Домогарова!", "Разбрасываться талантливыми актерами и ещё такими на которых ходили, не делает чести".

Актриса Ирина Климова попыталась успокоить Александра Домогарова: "Сань, все это очень грустно! И ты абсолютно прав, человек не игрушка и зрители, кстати, тоже! Пора с этим разобраться! Только, пожалуйста, не делай пока окончательных выводов и не принимай роковых решений! Это явная ошибка со всех сторон!"

Поклонники беспокоятся за здоровье актера Александра Домогарова. Фотографию с 54-летним актером опубликовала певица Катя Лель.