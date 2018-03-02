Алена Хмельницкая показала редкое фото отца в его день рождения

Отцу Алёны Хмельницкой Александру Хмельницкому исполниось 80 лет. Актриса трепетно поздравила папу с юбилеем. Родители Хмельницкой - Александр Хмельницкий и Валентина Савина - 20 лет танцевали в Большом театре.

Сейчас они преподают в Германии, - сообщает teleprogramma.pro. Ещё работая в театре, Хмельницкий начал преподавать в хореографическом училище, а мама Алёны окончила ГИТИС и стала балетмейстером.

Алёна в день рождения опубликовала в Инстаграм несколько фотографий своих родителей. И себя - крошечную девочку держит на руках отец.

Публикация от alxmel (@alxmel)Мар 1, 2018 в 6:57 PST

"Папуля, любимый мой и единственный ! Самый добрый , самый лучший , великодушный и сильный,самый любящий на свете !!! С Днём Твоего Рождения! С Красивейшей Датой! 80!!! Ты такое преодолел! И теперь просто обязан быть долго - долго здоровым, энергичным и радостным !!! Я люблю тебя !!! Прости, что в этот день мы не вместе! Очень скоро отметим, как надо!!! А сегодня будем выпивать с вами, но по скайпу )))", - поздравила отца Хмельницкая.

Публикация от alxmel (@alxmel)Мар 1, 2018 в 6:57 PST

У родителей Алёны две прекрасные внучки. Александру и Ксюшу актриса родила в браке с режиссёром Тиграном Кеосаяном. Их брак распался. Но Алёна смогла сохранить добрые отношения с отцом дочек и подружить с его новой избранницей Маргаритой Симоньян. Сейчас актриса любит и любима. Её избранник моложе, это бизнесмен Александр Синюшин.