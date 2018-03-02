СМИ пишут о покушении в Хабаровске на Ольгу Бузову

В СМИ сегодня пишут о покушении в Хабаровске на телеведущую реалити-шоу "Дом-2" и начинающую певицу Ольгу Бузову. Сообщение о том, что мужчина рвался на концерт московской звезды и за отказ не пустить его угрожал оружием, появилось в соцсетях и в хабаровских СМИ.

Пьяного мужчину, рвущегося в концертный зал послушать Бузову и угрожающего стрельбой, удалось задержать службе безопасности. Поклонник таланта Оли кричал, что у него в сумке лежит оружие, и сейчас он начнет стрелять, - передает РЕН-ТВ. По словам очевидцев, "охранник его вырубил с одного удара, вскоре приехала полиция и нарушителя забрали в отделение".

Певица Полина Гагарина выдвинула версию, почему так раскрутилась и стала популярна Ольга Бузова. Как полагает Полина, Ольга сейчас находится на энергетическом подъеме и ее "прет" на выступлениях во всех смыслах этого слова, - сообщает "Экспресс-газета".

"Энергия — это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме. Артист — это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут", — считает популярная певица Полина Гагарина.