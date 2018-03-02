Жительница Ямала добиралась 200 км на снегоходе на концерт Игоря Николаева

Музыкант - композитор и певец - Игорь Николаев похвалился, какие у него самоотверженные поклонницы. Артист выложил в Instagram фотографию с жительницей Ямала, которая проехала 200 километров на снегоходе, чтобы побывать на его концерте.

Снимок с колоритной женщиной в национальном костюме Николаев подписал: "С поклонницей! Эта прекрасная дама проехала 200 км на снегоходе „Буран“ ради этого снимка!!! Спасибо ее детям, что привезли мамочку на концерт!"

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Мар 1, 2018 в 12:22 PST

Женщина одета в яркий костюм с традиционными для коренных народов Севера элементами, а также разноцветный платок, - сообщает ura.ru." Какая молодец женщина!!!!! И Вы тоже!!!!", "Молодец! Вот это любовь", - пишут в комментариях к фото.

У Филиппа Киркорова своя армия поклонниц. Но он не остался равнодушен к славе Игоря Николаева.