СМИ пишут о бесследном исчезновении старшей дочери певицы Маши Распутиной

Старшая дочь певицы Маши Распутиной Лидия Ермакова стала наследницей четырехкомнатной квартиры в Москве после смерти ее отца Владимира Ермакова. Но брат Лидии по отцу, который тоже является наследником этого жилья, не может найти сестру.

Лидия не отвечает на телефонные звонки. Хорошая знакомая покойного Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен рассказала, что к ней обратился Алексей Ермаков - брат Лиды - и рассказал, что Лидия пока не подала документы на вступление в наследство. А найти ее он не может.

У дочери Распутиной были проблемы со здоровьем, и она находилась некоторое время в специальной клинике. Возможно, Лидия повторно попала в больницу под наблюдение медиков.

"На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась", - цитирует Мюнхаузен "Экспресс-газета".

Маша Распутина не хочет говорить о дочери. Лида - это боль певицы. Маша родила дочь от Владимира Ермакова будучи совсем молоденькой. Вскоре супруги развелись. Недавно Ермаков скоропостижно скончался.

Сейчас Маша Распутина в браке с бизнесменом Виктором Захаровым, они воспитывают общую дочь и очень счастливы.