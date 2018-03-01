Актриса Вероника Кастро, широко известная старшему поколению звезда мексиканских сериалов, почтила память своего партнера по сериалу «Богатые тоже плачут» Рохелио Герры.

Рохелио Герра, сыгравший в сериале «Богатые тоже плачут» роль Луиса Альберто Сальватьерро, скончался от остановки дыхания в возрасте 81 года.

В своем Twitter Вероника Кастро написала: «Рохелио Герра. Мой вечный товарищ. Прощай навсегда. Россия – навсегда. Спасибо за то, что разделил со мной триумфы и сражения». Эту запись она сопроводила финальными кадрами фильма «Богатые тоже плачут».

Рохелио Герра сыграл роли в 70 театральных и телеспектаклях. Роль Луиса Альберто Сальватьерро в мексиканском телесериале «Богатые тоже плачут» принесла ему всемирную славу и всероссийское обожание.