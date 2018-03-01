Вероника Кастро почтила память партнера по "Богатые тоже плачут"
1 марта 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Вероника Кастро, широко известная старшему поколению звезда мексиканских сериалов, почтила память своего партнера по сериалу «Богатые тоже плачут» Рохелио Герры.
Рохелио Герра, сыгравший в сериале «Богатые тоже плачут» роль Луиса Альберто Сальватьерро, скончался от остановки дыхания в возрасте 81 года.
В своем Twitter Вероника Кастро написала: «Рохелио Герра. Мой вечный товарищ. Прощай навсегда. Россия – навсегда. Спасибо за то, что разделил со мной триумфы и сражения». Эту запись она сопроводила финальными кадрами фильма «Богатые тоже плачут».
Рохелио Герра сыграл роли в 70 театральных и телеспектаклях. Роль Луиса Альберто Сальватьерро в мексиканском телесериале «Богатые тоже плачут» принесла ему всемирную славу и всероссийское обожание.
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