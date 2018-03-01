Резидент Comedy club Гарик Харламов отметил день рождения. Гарик первым поздравил себя с 37-летнием. Супруга Харламова актриса театра и кино Кристина Асмус хотя и оказалась второй, растрогала муж нежным признанием: "Обожаю тебя, мой малыш!))))"

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)Фев 28, 2018 в 11:02 PST

Асмус выложила фото с любимым мужем и отцом их дочки Настеньки и написала длинное поздравление: "Сегодня День рождения у моего самого близкого человека ☺️, моего самого лучшего и надежного друга, идеального мужа и отца, самого талантливого юмориста в стране и самого доброго и крутого человека, которого я знаю!!!!!! любимый мой.....

Мы вместе почти 6 лет.., но каждый день я открываю тебя по-новому.. Ты умеешь удивлять.., ты умеешь любить, умеешь заботиться, слышать и принимать... Тебе важно всё, что важно мне... Спасибо тебе, ты делаешь меня самой счастливой!!!

Я горжусь тобой!!! Всегда рядом и всегда за тебя!! С Днём рождения!!!!! Обожаю тебя, мой малыш!))))".

Гарик получил массу поздравлений, ему звонили из разных уголков мира.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)Фев 28, 2018 в 8:17 PST

Оригинально поздравил Харламова актер Гоша Куценко