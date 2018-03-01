Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения: "Обожаю тебя, мой малыш"
1 марта 2018, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Резидент Comedy club Гарик Харламов отметил день рождения. Гарик первым поздравил себя с 37-летнием. Супруга Харламова актриса театра и кино Кристина Асмус хотя и оказалась второй, растрогала муж нежным признанием: "Обожаю тебя, мой малыш!))))"
Асмус выложила фото с любимым мужем и отцом их дочки Настеньки и написала длинное поздравление: "Сегодня День рождения у моего самого близкого человека ☺️, моего самого лучшего и надежного друга, идеального мужа и отца, самого талантливого юмориста в стране и самого доброго и крутого человека, которого я знаю!!!!!! любимый мой.....
Мы вместе почти 6 лет.., но каждый день я открываю тебя по-новому.. Ты умеешь удивлять.., ты умеешь любить, умеешь заботиться, слышать и принимать... Тебе важно всё, что важно мне... Спасибо тебе, ты делаешь меня самой счастливой!!!
Я горжусь тобой!!! Всегда рядом и всегда за тебя!! С Днём рождения!!!!! Обожаю тебя, мой малыш!))))".
Гарик получил массу поздравлений, ему звонили из разных уголков мира.
Оригинально поздравил Харламова актер Гоша Куценко
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