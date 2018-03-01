В сети раскриковали пузатую фигуру Виктории Бони

Модель, телеведущая Виктория Боня выложила в Инстаграм видеозапись, как она танцует в облегающем платье. И сама себя подставила. На 38-летнюю красавицу обрушились с критикой, - сообщает teleprogramma.pro.

Подписчики рассмотрели фигуру Бони и пишут, что у нее совсем нет талии, выпирает живот и вообще большое пузо у нее.

В комментариях отметили, что на фотографиях фигура Виктории смотрится иначе. На фото не видно никаких изъянов. «Талии нет совсем», «Фигура не похожа на вашу», «То ли платье неправильно выбрала, то ли поправилась?», «Я удивлена, что у Бони такой животик внушительный», «Что с фигурой?», «Вика, вы либо хорошо покушали, либо поправились», — говорится в комментариях к видео.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Фев 25, 2018 в 3:26 PST

«Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», —ответила модель недоброжелателям. Викторию не задела критика поклонников. На самом деле она серьезно следит за своей внешностью.