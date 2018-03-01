Наташа Фриске опубликовала пляжное фото
1 марта 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Младшая сестра Жанны Фриске Наташа Фриске провела отпуск в Майами и выкладывала красивые фотографии с отдыха. Девушка выложила фото в купальнике на пляже. Многие подписчики заметили, что Наташа заметно похудела, - сообщает teleprogramma.pro.
Судя по фото-репортажу из Майми, Наташа не только загорала на пляже, но и совершала пробежки на берегу океана. «Наташа, фигура очень крутая», «Шикарная», «Ух ты, какая красотка!», «Какая изящная», — хвалят в комментариях фигуру Фриске-младшей.
Подруга Жанны Ольга Орлова тоже недавно поделилась секретом, как сохранить тонкую талию. По словам Ольги, не надо голодать, а нужно выбирать правильную еду. Певица отказалась от сладкого и жирного. Напомним, Ольга была с Жанной Фриске до последнего дня ее жизни.
Вся семья Фриске очень тяжело переживала смерть Жанны, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет после тяжелой болезни. Наталья и сейчас каждый день вспоминает любимую сестру, выкладывает с Инстаграм редкие фото Жанны.
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