Наташа Фриске опубликовала пляжное фото

Младшая сестра Жанны Фриске Наташа Фриске провела отпуск в Майами и выкладывала красивые фотографии с отдыха. Девушка выложила фото в купальнике на пляже. Многие подписчики заметили, что Наташа заметно похудела, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Фев 23, 2018 в 2:48 PST

Судя по фото-репортажу из Майми, Наташа не только загорала на пляже, но и совершала пробежки на берегу океана. «Наташа, фигура очень крутая», «Шикарная», «Ух ты, какая красотка!», «Какая изящная», — хвалят в комментариях фигуру Фриске-младшей.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Фев 21, 2018 в 6:47 PST

Подруга Жанны Ольга Орлова тоже недавно поделилась секретом, как сохранить тонкую талию. По словам Ольги, не надо голодать, а нужно выбирать правильную еду. Певица отказалась от сладкого и жирного. Напомним, Ольга была с Жанной Фриске до последнего дня ее жизни.

Вся семья Фриске очень тяжело переживала смерть Жанны, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет после тяжелой болезни. Наталья и сейчас каждый день вспоминает любимую сестру, выкладывает с Инстаграм редкие фото Жанны.