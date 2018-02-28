У Эвелины Блёданс появилась новая любовь
Артистка строит отношения с бизнесменом
28 февраля 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Ещё недавно пережившая развод Эвелина Блёданс утверждала, что не готова к новым отношениям. Но московский бизнесмен Сергей Демчев смог найти подход к актрисе. Мужчина не только покорил сердце звезды, но и подружился с её младшим сыном Сёмой.
"Я быстро привык к Сёме, он очень добрый и воспитанный", — цитирует возлюбленного Эвелины "7 Дней". По словам мужчины, Семён - мальчик послушный, слушается и маму, и его. Эвелина Блёданс заявила, что настал момент рассказать о новой любви. "Да, он мой!" — подтвердила она романтическую связь с Демчевым.
Эвелина Блёданс родила в браке с Сергеем Сёминым сына. Ещё у неё старший сын Николай от первого брака. Молодой человек живёт со своим отцом в Израиле. Актриса мечтала родить ещё одного малыша.
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