Видеозапись откровенного интервью музыканта Леонида Агутина популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю бьет все рекорды. Видео на Youtube мгновенного набрало более двух миллионов и его прокомментировали 17025 человек.

Но поклонники певца, наставника шоу "Голос" Агутина разочарованы некоторыми фактами его биографии, о которых узнали из интервью. Артисту пришлось покаяться. Агутин в Инстаграм написал оправдательный пост.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Фев 28, 2018 в 12:04 PST

По словам певца, "для всех хорошим быть невозможно".

"Был у Юры Дудя на интервью. Очень популярный в интернете и, что уж там говорить, талантливый молодой журналист. Уже знаковая фигура нынешнего времени", - оценил журналиста Агутин.

"Пошёл не совсем на своё поле. Я не диссидент, не рок, не рэп и не отчаянный матерщинник. В общем, ничего во мне честного.)) Признаюсь - согласился, из-за того, что передача очень популярна", - признался певец. "Конечно же, не обошлось без провокаций, скользких тем и политических вопросов, обсуждать которые, я ненавижу. Как следствие, получил кучу негатива, хотя сам Юра - человек вежливый и воспитанный.

Просто, для всех хорошим быть невозможно. Если уж быть совсем честным, очень хотелось посмотреть, как это бывает. Разок почувствовать это на себе, когда за сутки передачу с твоим участием сморят 3000000 человек и ставят 70000 лайков. Правда, ещё и 10000 дизлайков.

Но ведь и эти люди получили удовольствие. Потому что не любить, раздражаться и считать себя умнее - это тоже эмоция. Главное, что я такого должен был спеть, чтобы в you tube меня столько народу за сутки посмотрело?! Нет у меня таких эпатажных песен.)))", - пишет в соцсети Леонид Агутин.