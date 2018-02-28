Балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. На этот раз фолловеры танцовщицы в социальной сети Instagram заметили, что звезда исправляет снимки в фотошопе.

В современном мире ретушь применяют практически все знаменитости, однако, многие сошлись во мнении, что Волочкова делает это очень плохо, передает URA.RU. На одной из фотографий Анастасия запечатлена со своим возлюбленным Михаилом. Балерина решила сделать свой живот на снимке более плоским и не заметила, что фотошоп при этом "переломал" руку мужчины. Действительно, конечность выглядит неестественно вывернутой.

Ряд особенно язвительных фолловеров счел, что Волочкова просто комплексует "из-за пузика", поэтому и "пожертвовала" рукой бойфренда.