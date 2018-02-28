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Подписчики Волочковой о фотошопе на ее снимках: комплексует из-за "пузика"

28 февраля 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Подписчики Волочковой о фотошопе на ее снимках: комплексует из-за "пузика"
фото: globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. На этот раз фолловеры танцовщицы в социальной сети Instagram заметили, что звезда исправляет снимки в фотошопе. 

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Поклонники считают, что Анастасия Волочкова "потеряла всякий стыд"

В современном мире ретушь применяют практически все знаменитости, однако, многие сошлись во мнении, что Волочкова делает это очень плохо, передает URA.RU. На одной из фотографий Анастасия запечатлена со своим возлюбленным Михаилом. Балерина решила сделать свой живот на снимке более плоским и не заметила, что фотошоп при этом "переломал" руку мужчины. Действительно, конечность выглядит неестественно вывернутой. 

Ряд особенно язвительных фолловеров счел, что Волочкова просто комплексует "из-за пузика", поэтому и "пожертвовала" рукой бойфренда.

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В Москве врачей начали учить вежливому общению с пациентами

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Знаменитый французский актер Жерар Депардье отменил мартовские спектакли в России из-за проблем со здоровьем. Новые даты спектаклей пока не озвучены, деньги за билеты возвращены зрителям.

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Необычное погребение половецкого воина с саблей обнаружили археологи в Крыму

Необычное погребение средневекового половецкого воина с огромной саблей обнаружили сибирские археологи, проводя раскопки на месте будущей федеральной трассы «Таврида» в Крыму.

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В Минобороны РФ заявили о "гуманитарной катастрофе" в Сирии

В Минобороны РФ заявили о "гуманитарной катастрофе" в Сирии

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Благотворительный ужин с Путиным стоил актрисе Орнелле Мути шести месяцев тюрьмы

Благотворительный ужин с Путиным стоил актрисе Орнелле Мути шести месяцев тюрьмы

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за срыв спектакля. В это время она была в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным.

//В мире

Волкер высказался о возможности возобновления войны в Донбассе

Волкер высказался о возможности возобновления войны в Донбассе

Возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе маловероятно. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал спецпредставитель американского Государственного департамента Курт Волкер.

//Шоу-бизнес

Подписчики Волочковой о фотошопе на ее снимках: комплексует из-за "пузика"

Подписчики Волочковой о фотошопе на ее снимках: комплексует из-за "пузика"

Балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. На этот раз фолловеры танцовщицы в социальной сети Instagram заметили, что звезда исправляет снимки в фотошопе.

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В Сибири экстренно сел самолет, направлявшийся в Москву

В Сибири экстренно сел самолет, направлявшийся в Москву

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В Донбассе произошло резкое обострение из-за массированной атаки ВСУ

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Украинские волонтеры опубликовали видео ночного боя ВСУ с «российским спецназом»

Волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины, опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлен ночной бой в Донбассе. Утверждается, что киевские силовики отразили атаку «российского спецназа».

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Россия не сможет проводить международные соревнования

Россия не сможет проводить международные соревнования

С 1 апреля текущего года Российская Федерация лишается права на проведение соревнований международного уровня по целому ряду видов спорта, и это не первоапрельская шутка, а новый Кодекс WADA.

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Ректор ГИТИСа Заславский рассказал о состоянии актера и преподавателя Гаркалина

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Эксперт прогнозирует рост биткоина до $50 тысяч

Эксперт по криптовалюте прогнозирует рост биткоина до $50 тысяч до конца 2018 года. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин назвал причины роста биткоина.

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Кремль назвал время и место, когда президент обратится к Федеральному собранию

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Более трети россиян держит дома лекарства "про запас"

Более трети россиян держит дома лекарства "про запас"

Почти у каждого жителя России есть дома аптечка. При этом примерно треть обладателей аптечки держит лекарства про запас, а более половины россиян посещают аптеки только в случае заболевания.

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В Петербурге более 20 тысяч человек сидят без света из-за коммунальной аварии

В Петербурге более 20 тысяч человек сидят без света из-за коммунальной аварии

В Санкт-Петербурге во вторник, 27 февраля, вечером в результате коммунальной аварии более 20 тысяч человек остались без электричества. Без электроснабжения остались жители Адмиралтейского района.

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Мединский рассказал, почему особенно рад успеху фильма "Довлатов"

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Трамп начал подготовку к выборам президента 2020 года

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Зарегистрирован первый собственник жилья по программе реновации в Москве

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