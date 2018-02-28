Новая песня Григория Лепса вызвала негодование коллег по цеху. В треке с провокационным названием, посвященном офисным работникам, использована ненормативная лексика, что и стало предметом критики творчества артиста.

«Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем», - гневно осудил Лепса Юрий Лоза. По мнению певца, когда артист матерится, то уподобляется «тому самому помоечному бомжу». Лоза рекомендовал Лепсу свою новую песню спеть ребенку в качестве колыбельной. «А потом этот малыш пошлет его куда подальше. И он не имеет права сказать ему: „Где ты этого понабрался?!“ — поскольку сам использует мат», - цитирует Лозу издание «СтарХит».

Кое-кто из поклонников певца решил, что ему не дает покоя слава группы «Ленинград», вот он и решил приобщиться к «великому и могучему». Кстати, изначально нашумевшую песню исполняла фанк-рок-группа «Мел».

«То, что Лепс перепел нашу песню, - это круто! - радуется гитарист, вокалист и автор текста Павел Черных. - Эту песню я написал быстро - за две недели. Как-то ко мне пришел друг, работающий в офисе, и пожаловался, что его достали коллеги. Это и вдохновило на создание. Сколько Григорий нам заплатил, сказать не могу, в договоре есть пункт о неразглашении. Но гонорар мы получили не маленький».