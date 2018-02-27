"Я от бабушки ушел, я от Бузовой ушел", фолловеры сравнили Тарасова с колобком

Не прошло и месяца со свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, как в сети поползли слухи об очередной измене новоявленного супруга.

В мире шоу-бизнеса поговаривают о романе между Тарасовым и участницей программы «Пацанки». Девушка хвасталась перед подругами, что получает букеты цветов от знаменитого футболиста.

Анастасия Костенко не обращает внимания на слухи об изменах своего и продолжает публиковать в социальной сети трогательные снимки со своим благоверным. Модель убеждает подписчиков в том, что их брак самый счастливый. «Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как два подростка, я и ты», - подписала одно из фото уже Тарасова Анастасия.

Пользователи Сети забавляются, они сравнивают Тарасова с колобком «Я от бабушки ушел, я от Бузовой ушел…» Хотя многие поклонники называют модель мудрой женщиной, поскольку дама не устраивает сцен мужу, будучи беременной.