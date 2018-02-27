Альбина Джанабаева показала редкое фото сына Кости Меладзе

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала фото своего старшего сына Кости Меладзе. Константину, названному в честь своего знаменитого дяди музыканта Константина Меладзе, исполнилось 14 лет.

Альбина поздравила сына в соцсети: "Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников!"









Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе растят двоих сыновей. У Валерия Меладзе есть три дочери от первого брака. Старшую дочь певец уже выдал замуж.