«Я хочу наказать этого человека», Марка Розовского обвинили в домогательствах
27 февраля 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Плотину историй о сексуальных домогательствах прорвало, и одна за одной они стали выливаться на суд общественности. В центре очередного скандала - известный режиссер Марк Розовский, которого обвиняют в непристойном поведение бывшие актрисы его театра.
Азербайджанская актриса и певица Фатима Абаскулиева заявила, что 12 лет назад театральный режиссер Марк Розовский принудил ее вступить с ним в интимную связь. Лишь сейчас пртистка нашла в себе сил рассказать о случившемся в программе Андрей Малахов.
«Я была юной наивной студенткой. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере. Вне театра. Я приехала по указанному адресу. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», – поделилась Абаскулиева. По мнению артистки, Розовский до сих пор домогается молодых актрис. «Я хочу наказать этого человека. Марк Григорьевич, пришло возмездие. Вы склоняете своих студенток и актрис театра к сексуальному рабству. Я не уважаю метод ваших постановок и вас как человека», – обратилась она к деятелю искусств.
Слова коллеги подтверждает и актриса Екатерина Кмит, она заявила, что тоже подверглась домогательствам со стороны режиссера. По словам артистки, как-то раз «Марк Григорьевич предложил ей лечь с ним в кровать. Весь театр это прекрасно знал», – утверждает Екатерина.
Друг Марка Розовского Владимир Долинский обвинил Фатиму в клевете. «Она врет на всю страну, чтобы ее узнали». – утверждает он. Однако, чтобы доказать свою правоту, Фатима Абаскулиева прошла проверку на детекторе лжи.
По словам эксперта, актриса действительно считает, что вступала в интимную связь с Марком Розовским. «Но она осознавала, что делает, поэтому речь идет не о насилии, а скорее о совращении», – прокомментировал результат тестирования на полиграфе специалист.
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