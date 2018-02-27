Александр Серов назвал имя женщины, разрушившей его семью

Певец Александр Серов после развода с женой Леночкой несколько лет жил со своей дочерью Мишель, а сейчас вообще живет один. Артист стал героем популярных телепрограмм после того, как его супруга рассказала о том, что бывший муж ее бил. И еще две женщины объявили Серова отцом своих детей.

Серов попытался оправдаться. По его словам, он однолюб, свою единственную жену Леночку полюбил раз и навсегда. Певица Светлана Лазарева обратила внимание, что ее коллега называет свою бывшую супругу только Леночкой.

По словам Серова, ему нужны были девушки для клипа. Жена его знакомого показала певцу двух девушек-сестер. Это были 18-летние сестры Елена и Ольга. После съемок музыкант пригласил сестер к себе домой. А жил он тогда в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Девушки остались ночевать.

Почему-то певцу больше понравилась Лена. Наутро он объявил, что не отпустит Леночку. И девушка осталась с артистом. Сестра-близнец жены Серова частенько была у них в гостях.

Серов уверяет, что никогда не прикоснулся с родственницы жены. Хотя Ольга расхаживала по их дому в откровенных нарядах.

Певцу не всегда нравилась эта гостья. Но, по его словам, Леночка скорее бы выгнала из квартbры его, но не сестру.

А однажды он случайно подслушал телефонный разговор сестер. Лена жаловалась Ольге на "Сашку". Так Серова называла жена. Ольга посоветовала бросить этого "певуна". В студии высказали мнение, что Ольга завидовала Леночке Серовой, вот и поспособствовала разрушению 18-летнего брака сестры.

Серов признался, что он однолюб. С ним работает психолог - красивая женщина.