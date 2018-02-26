Актриса Лия Ахеджакова возмутилась тем, что в соцсетях распространяют якобы ее "Эху Москвы" интервью, в котором она говорит об отвращении после победы сборной России по хоккею над Германией в финале Олимпиады.

По словам артистки, она вообще ничего не знает о хоккее. Актриса никакого интервью, даже комментария насчет выступления российских хоккеистов не давала, и отметила, что ей частенько приписывают бредовые слова, которые она не произносила. "Сейчас появится, что я подмешала керлингистам мельдоний. Вот увидите!" — пошутила Ахеджакова в беседе с "Известиями".

Журналисты "Эхо Москвы" подтвердили, что никогда не брали у Ахеджаковой комментария по этому поводу.

В появившейся на просторах интернета публикации "Ахеджакова" заявляет, что празднование победы над хоккеистами Германии — стыд и позор, что у нее отвращение как к российским спортсменам, так и к празднующим победу людям.