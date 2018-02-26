Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки

Спортсменка Ляйсан Утяшева, которая всеми силами пытается скрыть внешность своих детей от общественности, на днях случайно показала лицо двухлетней дочки Софии в социальной сети Instagram.

Гимнастка опубликовала на своей страничке видеозапись с танцующей малышкой. Девочка кружилась, а в самом конце ролика повернулась к камере. Как уточняет "7 Дней", разглядеть лицо Софии в деталях никому не удалось, поскольку качество видео не слишком хорошее.

Напомним, ранее Утяшева также случайно показала поклонникам лицо своего сына Роберта. Отметим, что супруг Ляйсан Павел Воля тоже никогда не демонстрирует внешность детей подписчикам.