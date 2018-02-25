Украинский артист Андрей Данилко выступил против тотальной декоммунизации. По его словам, звезда на доме, в котором он живет и которую собираются снять, уже давно не является символом эпохи СССР. Украинский певец Андрей Данилко против запрета российских фильмов на Украине

"После 2007 года эта звезда уже никакая не символика коммунистической партии", это символика сценического образа его героини Верки, возмутился Данилко и предложил тогда и голову Сердючке оторвать, сообщает "Обозреватель". Так Андрей Данилко пошутил во время общения с представителями прессы после завершения финала Нацотбора на "Евровидение-2018", когда речь зашла о важности запоминающегося внешнего вида конкурсантов.

Ранее Андрей Данилко прокомментировал ситуацию на Украине в негативном ключе, заявив, что в данный момент он не видит себя где бы то ни было в образе Верки Сердючки и не хочет появляться в нем.