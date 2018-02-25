Андрей Данилко выступил с предложением "декоммунизировать" голову Верки Сердючки
25 февраля 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский артист Андрей Данилко выступил против тотальной декоммунизации. По его словам, звезда на доме, в котором он живет и которую собираются снять, уже давно не является символом эпохи СССР.
"После 2007 года эта звезда уже никакая не символика коммунистической партии", это символика сценического образа его героини Верки, возмутился Данилко и предложил тогда и голову Сердючке оторвать, сообщает "Обозреватель". Так Андрей Данилко пошутил во время общения с представителями прессы после завершения финала Нацотбора на "Евровидение-2018", когда речь зашла о важности запоминающегося внешнего вида конкурсантов.
Ранее Андрей Данилко прокомментировал ситуацию на Украине в негативном ключе, заявив, что в данный момент он не видит себя где бы то ни было в образе Верки Сердючки и не хочет появляться в нем.
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