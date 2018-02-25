Певица и телеведущая Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала "пластику". Прошло 23 февраля, до начала весны осталось несколько дней, а там и лето не за горами. Умные женщины стараются ухаживать за собой постоянно, а не только к летнему сезону.

К таким относится и ведущая скандально реалити-шоу Ольга Орлова. Звезда поделилась секретами своей красоты. Орлова призналась, что прибегала к "пластике".

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Фев 11, 2018 в 4:01 PST

".... Я решила раскрыть секрет своей фигуры, чтобы мир вокруг становился прекраснее) За своё стройное тело я обязана сбалансированному питанию. Однако, сохранить пропорции и ровную линию тела мне помогает процедура «Армопластика», от результатов которой я в восторге!", - рассказала Орлова.

Орлова объяснила, что такая "пластика" "помогает избавиться от таких проблем как: галифе, внутренняя поверхность бедра, колени, проблемный верх - живот, бока, руки".

У Ольги Орловой сын - подросток. На фото они выглядят как брат и старшая сестра.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Фев 23, 2018 в 8:33 PST