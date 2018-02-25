Дмитрий Нагиев рос в бедной семье, его драконами не напугать

Шоумен Дмитрий Нагиев показал в Instagram видео с огромным драконом. В ролике Нагиев в тёмных очках и стильном чёрном пальто стоит у стены, а сбоку от него движется огромный светящийся дракон с красными глазами. «Я был из бедной семьи. Меня драконом не испугаешь. Так выглядел всегда папа».

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)Фев 25, 2018 в 12:03 PST

Многие подписчики оценили фирменный юмор актера, написав: «Да все мы из бедных семей... Не родился ещё тот дракон, которым нас испугать можно», а кто-то посочувствовал Нагиеву, рассказав, что их родители и покруче драконов будут.

Но вот что за дракон, откуда он и зачем, так никто и не понял. Хотя некоторые все же внесли ясность, предположив, что шоумен решил сделать пародию на показ моды известного бренда, когда модели прошли по подиуму с драконами в руках.