Леонид Якубович обозвал собственное шоу «Поле чудес» диагнозом

Леонид Якубович - ведущий самого популярного капитал-шоу «Поле чудес» назвал участников программы не самыми образованными людьми, а передачу бестолковой.

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это - диагноз! У меня был канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», - говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне - «нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова - «нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся ни на шутку», - поделился телеведущий.

Несмотря на то, что Леонид Якубович довольно резко называет популярное шоу диагнозом, у этого «диагноза» огромная армия поклонников. Сам Якубович получил две пресижные стуэки ТЭФИ именно как ведущий «Поле чудес», а программа до сих пор выходит в прайм-тайм на первой кнопке .