Четыре поколения семьи Галкина отдали воинской службе сто лет

В микроблоге в Instagram ко Дню защитника отечества популярный комик, телеведущий Максим Галкин рассказал военную историю семьи. Четыре поколения родственников ведущего служат родине не менее 100 лет.

Галкин опубликовал на своей странице фото с присяги своего племянника Никиты, отметив в подписи к снимку, что он сделал некоторые подсчеты и выяснилось, что 41 год отдал службе родине «дед Гриша», 42 – отец юмориста, брат «Димка» - 16 и 1 год Никита. «Пусть это всего лишь круглая цифра, но за ней стоит большая жизнь в ритме самых разных счастливых, тяжелых и переломных этапов истории нашей страны», - отметил Максим Галкин.

Отец Максима Александр Галкин был генерал-полковником и десять лет, с 1987 года, возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны страны. Дед по материнской линии, Григорий Прагин в Великую Отечественную войну служил танкистом, после гибели командира вывел танковую бригаду из окружения и был представлен к званию Героя СССР, но из-за «пятой графы» награду так и не получил.