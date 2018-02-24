Ведущая скандальной телестройки завела роман на работе, говорят участники

Экс-солистка «Блестящих», а ныне ведущая скандальной телестройки 40-летняя Ольга Орлова до сих пор могла похвастаться безупречной репутацией на проекте. Но одна из экс-участниц рассказала о тайной связи Кати Жужи и Ольги Орловой с некоторыми участниками реалити-шоу, которые на публику «играют в отношения» с другими героинями.

Алина Устиненко, жена Александра Гобозова решила поделиться с поклонниками фактами из закулисья телепроекта. Она рассказала, что Орлова пошла по стопам бывшей ведущей Кати Жужи, которая была в близких отношениях не только с Захаром Саленко, о чём многие знали и сплетничали, но и проводла время с Сергеем Захарьяшом.

Орлова же всегда публично симпатизировала Саймону Марданшину. Устиненко уверяет, что Ольга пошла дальше простого флирта и сделала героя своим любовником. Разумеется, последнему такой служебный роман лишь на руку, ведь он помогает удержаться на проекте. А все их «романы» с участницами телестройки просто игра на камеру, которая, впрочем, устраиваем и дам тоже.

Читатели блога Устиненко в шоке, они может и хотели бы обвинить Алину во лжи, но слишком уж похожи на правду ее рассказы.