Известный актер получил производственную травму и на время лишился зрения

Сильвестр Андреевич из сериала «СашаТаня» временно лишился зрения. Актер Алексей Климушкин получил серьезную производственную травму. На своей странице в соцсети он сообщил, что заработал ожог роговицы глаза.



«Дорога из цветов, веселье и гламур – так все воспринимают путь актера и...Праздники заканчиваются, грим смывается и вдруг -ожог роговицы-и ты начинаешь платить за успех», - написал Алексей Климушкин.

Театральные и кинософиты, действительно, при длительном воздействии могут повредить роговицу глаза, а грим включает в себя различные клеи и компоненты, от которых можно получить химический ожег. Что и произошло с актером. Ему пришлось на «скорой» доехать до больницы, где врачи поставили диагноз - ожег роговицы глаза I степени.

Так же артист описал свои злоключения в больнице: «Скорая, которая приезжает ночью и состоит из выпусников медвуза (один сострадательный, а второй с гонором, как будто лекарство от рака изобрел). Они не смотрят тв и не любит всяких артистов» и дама, которая «тоже ненавидит эти тнтрожи» и добрый доктор, «который промоет тебе глаза от клея и пожалеет».

Пользователи посочувствовали несчастью актера и пожелали ему скорейшего выздоровления.