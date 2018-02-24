Известный актер получил производственную травму и на время лишился зрения
24 февраля 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сильвестр Андреевич из сериала «СашаТаня» временно лишился зрения. Актер Алексей Климушкин получил серьезную производственную травму. На своей странице в соцсети он сообщил, что заработал ожог роговицы глаза.
«Дорога из цветов, веселье и гламур – так все воспринимают путь актера и...Праздники заканчиваются, грим смывается и вдруг -ожог роговицы-и ты начинаешь платить за успех», - написал Алексей Климушкин.
Театральные и кинософиты, действительно, при длительном воздействии могут повредить роговицу глаза, а грим включает в себя различные клеи и компоненты, от которых можно получить химический ожег. Что и произошло с актером. Ему пришлось на «скорой» доехать до больницы, где врачи поставили диагноз - ожег роговицы глаза I степени.
Так же артист описал свои злоключения в больнице: «Скорая, которая приезжает ночью и состоит из выпусников медвуза (один сострадательный, а второй с гонором, как будто лекарство от рака изобрел). Они не смотрят тв и не любит всяких артистов» и дама, которая «тоже ненавидит эти тнтрожи» и добрый доктор, «который промоет тебе глаза от клея и пожалеет».
Пользователи посочувствовали несчастью актера и пожелали ему скорейшего выздоровления.
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