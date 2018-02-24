Зверев сообщил о тайном замужестве 70-летней Софии Ротару

Российский стилист Сергей Зверев нет-нет да и снова начинает обсуждать с поклонниками кандидатуры звезд, подходящих ему в жены. На сей раз ему с супруги прочили Софию Ротару, однако знаменитость обмолвилась, что 70-летняя певица уже давно тайно вышла замуж.

В последние десятилетия о личной жизни легендарной исполнительницы практически ничего не известно. После смерти супруга Анатолия Евдокименко в 2002 году артистка ни разу не заговорила о поклонниках, а на светских мероприятиях неизменно появлялась либо одна, либо в обществе сына.

Как утверждает Сергей Зверев, певица, несмотря на солидный возраст, такая роскошная, что вряд ли долгое время оставалась в одиночестве. Когда поклонники предложили ему в качестве новой избранницы кандидатуру Софии Ротару, заявил: «Разве она свободна? Она же тайно замужем!». Однако о подробностях стилист предпочел умолчать, сообщает oane.ws.