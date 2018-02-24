Зверев сообщил о тайном замужестве 70-летней Софии Ротару
24 февраля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российский стилист Сергей Зверев нет-нет да и снова начинает обсуждать с поклонниками кандидатуры звезд, подходящих ему в жены. На сей раз ему с супруги прочили Софию Ротару, однако знаменитость обмолвилась, что 70-летняя певица уже давно тайно вышла замуж.
В последние десятилетия о личной жизни легендарной исполнительницы практически ничего не известно. После смерти супруга Анатолия Евдокименко в 2002 году артистка ни разу не заговорила о поклонниках, а на светских мероприятиях неизменно появлялась либо одна, либо в обществе сына.
Как утверждает Сергей Зверев, певица, несмотря на солидный возраст, такая роскошная, что вряд ли долгое время оставалась в одиночестве. Когда поклонники предложили ему в качестве новой избранницы кандидатуру Софии Ротару, заявил: «Разве она свободна? Она же тайно замужем!». Однако о подробностях стилист предпочел умолчать, сообщает oane.ws.
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