Виктория Боня высказалась о вероятной измене футболиста Тарасова молодой жене
24 февраля 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Светская львица Виктория Боня высказалась о предположительной измене футболиста Дмитрия Тарасова молодой супруге Анастасии Костенко. Недавно подобные неприятные слухи распространились в сети.
Согласно некоторой информации, спортсмен, который совсем недавно женился на модели и обвенчался с ней, флиртовал в ночном клубе с финалисткой реалити-шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой, передает "7 Дней".
Виктория Боня в социальной сети заявила, что Тарасов действительно изменил жене, поскольку это заложено в мужской природе. Она также добавила, что его беременная жена ничего не может с этим поделать и ей остается лишь смириться с тем, что она выбрала в мужья такого человека.
Неизвестно, откуда у Виктории подобная информация, поскольку ни сам Дмитрий Тарасов, ни Кристина Белокопытова не подтвердили информацию о своем знакомстве. Убедительными доказательствами измены ни один человек не располагает.
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