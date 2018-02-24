Виктория Боня высказалась о вероятной измене футболиста Тарасова молодой жене

Светская львица Виктория Боня высказалась о предположительной измене футболиста Дмитрия Тарасова молодой супруге Анастасии Костенко. Недавно подобные неприятные слухи распространились в сети.

Согласно некоторой информации, спортсмен, который совсем недавно женился на модели и обвенчался с ней, флиртовал в ночном клубе с финалисткой реалити-шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой, передает "7 Дней".

Виктория Боня в социальной сети заявила, что Тарасов действительно изменил жене, поскольку это заложено в мужской природе. Она также добавила, что его беременная жена ничего не может с этим поделать и ей остается лишь смириться с тем, что она выбрала в мужья такого человека.

Неизвестно, откуда у Виктории подобная информация, поскольку ни сам Дмитрий Тарасов, ни Кристина Белокопытова не подтвердили информацию о своем знакомстве. Убедительными доказательствами измены ни один человек не располагает.