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Ксения Бородина в ярости: на ее дочь пыталась наброситься сторожевая собака

23 февраля 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Бородина в ярости: на ее дочь пыталась наброситься сторожевая собака
фото: globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пришла в ярость после недавнего инцидента. Оказалось, что на младшую дочь знаменитости – двухлетнюю Тею – внезапно накинулась сторожевая собака.

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Выяснилось, что малышка подошла слишком близко к соседнему участку в коттеджном поселке. Пес, охранявший территорию, весьма агрессивно повел себя, заметив "чужака" у ограды. Вероятно, собака действительно напала бы на девочку, однако ее остановил забор, передает "7 Дней". Тея не пострадала, но очень испугалась.

После случившегося Ксения раскритиковала своих соседей, которые якобы не занимаются воспитанием своих питомцев, и призвала их не заводить таких крупных животных, если не могут их правильно содержать. Некоторые подписчики Бородиной, однако, весьма жестко отреагировали на заявление телеведущей, подчеркнув, что никто не обязан подстраиваться под ее желания.

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Стало известно, с кем сразится российская сборная по хоккею в финале ОИ-2018

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ЕС: украинские рабочие выкопали на границе яму стоимостью 3 млн евро

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Цветы возложили к мемориалу памяти советских воинов в Берлине

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США уличили в планах атаковать Землю космическим «Жезлом Бога»

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Ксения Бородина в ярости: на ее дочь пыталась наброситься сторожевая собака

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