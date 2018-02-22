Степан Михалков стал дедом, а Никита Михалков - прадедом

О радостном событии в семьей Михалковых сообщил Степан Михалков. Степан - сын кинорежиссера Никиты Михалкова и актрисы Анастасии Вертинской - впервые стал дедом. Старшая дочь ресторатора и его первой жены, модели Аллы Сиваковой 25-летняя Александра и ее супруг Петр Скворцов родили сына.

Соответственно Никита Михалков теперь прадед. "Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего..", - подписал фото дочки Саши в подростковом возрасте Степан.

У Никиты Михалкова двое сыновей - Степан и Артем, и две дочери - Анна и Надежда. Все подарили ему внуков. А теперь появился правнук.