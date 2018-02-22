Екатерина Стриженова рассказала, как избавилась от нескольких килограммов
22 февраля 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Екатерина Стриженова в последнее время попадает под критику своих поклонников. Известно, что телевидение прибавляет пять килограммов. Стриженова по рабочим дням ведет программу на Первом канале. И россияне заметили, что Екатерина начала поправляться.
Теледиве стали намекать - пора обратить внимание на свою фигуру. Прошли рождественские праздники и Стриженова приняла мужественное решение, села на диету. Екатерину даже не соблазнили блинчики на Масленицу. Зато через 10 дней она могла похвалиться результатом - за 10 дней минус три килограмма.
"За 10 дней сбросила 3 кг, ушли объёмы. Меню разнообразное,порции достаточно большие...особая фишка-соусы, которые даже пресную еду делают вкусной. Тяжело было на выходные, когда все вокруг ели блины!", - призналась Стриженова.
Еду она заказывала в специальной фирме. Готовую еду привозили актрисе домой.