В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову

Ирина Пегова - любимая актриса многих россиян. Поклонники следят за событиями ее жизни в Инстаграм.

Недавно подписчики отметили, как сильно похудела Ирина. На некоторых фотография актрису вообще трудно узнать.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)Фев 20, 2018 в 10:45 PST

Пегову любят за ямочки на щеках, полненькая она для многих россиянок своя, родная. "Солнышко, не теряйте природный дар! Худоба Вам не к лицу...", "Я Вас не узнаю. Так похудеть- это подвиг! Но сказать что мне нравится не могу!" - пишут в комментариях.

Ирина много работает над своей фигурой, в том числе в спортивном зале. "Пот! Как говорил мой учитель по физ-ре, потеешь -значит живой!" - пишет она с сети.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)Янв 14, 2018 в 10:54 PST

И ходит пешком до работы, когда есть такая возможность.