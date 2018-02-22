В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову
22 февраля 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ирина Пегова - любимая актриса многих россиян. Поклонники следят за событиями ее жизни в Инстаграм.
Недавно подписчики отметили, как сильно похудела Ирина. На некоторых фотография актрису вообще трудно узнать.
Пегову любят за ямочки на щеках, полненькая она для многих россиянок своя, родная. "Солнышко, не теряйте природный дар! Худоба Вам не к лицу...", "Я Вас не узнаю. Так похудеть- это подвиг! Но сказать что мне нравится не могу!" - пишут в комментариях.
Ирина много работает над своей фигурой, в том числе в спортивном зале. "Пот! Как говорил мой учитель по физ-ре, потеешь -значит живой!" - пишет она с сети.
И ходит пешком до работы, когда есть такая возможность.