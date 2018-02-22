Олимпийская чемпионка Татьяна Навка много работает и воспитывает двух дочек - Александру и Надю. Выглядит Навка всегда безупречно. Ей иногда задают вопрос, как она так сохранила фигуру. А она постоянно работает. И для тренировок в доме у Навки есть "странный мужик".

Татьяна выложила видеозапись и ответила вопрос: "Многие спрашивают, для чего у меня стоит этот странный мужик??!!! Думаю, теперь всем понятно для чего".

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 15, 2018 в 5:53 PST

В дни, когда проходит Олимпиада в Южной Корее, Татьяна Навка вспомнила свою победу с Романом Костомаровым.

Пять дней назад она написала в Инстаграм: "17 февраля!! Удивительный день!! В который раз, Россия раз за разом, год за годом доказывает, что является спортивной державой! Наши хоккеисты разорвали американцев с красивым счетом 4:0. Сегодня же наши девчонки взяли бронзу в лыжной эстафете. Ну а мы с Романом Костомаровым вписали себя в историю этого дня Олимпиады 12 лет назад, завоевав золото в Турине. 17 февраля 2006 года было будто вчера"