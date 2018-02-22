Татьяна Навка рассказала, для чего у нее в доме стоит "странный мужик"
22 февраля 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка много работает и воспитывает двух дочек - Александру и Надю. Выглядит Навка всегда безупречно. Ей иногда задают вопрос, как она так сохранила фигуру. А она постоянно работает. И для тренировок в доме у Навки есть "странный мужик".
Татьяна выложила видеозапись и ответила вопрос: "Многие спрашивают, для чего у меня стоит этот странный мужик??!!! Думаю, теперь всем понятно для чего".
В дни, когда проходит Олимпиада в Южной Корее, Татьяна Навка вспомнила свою победу с Романом Костомаровым.
Пять дней назад она написала в Инстаграм: "17 февраля!! Удивительный день!! В который раз, Россия раз за разом, год за годом доказывает, что является спортивной державой! Наши хоккеисты разорвали американцев с красивым счетом 4:0. Сегодня же наши девчонки взяли бронзу в лыжной эстафете. Ну а мы с Романом Костомаровым вписали себя в историю этого дня Олимпиады 12 лет назад, завоевав золото в Турине. 17 февраля 2006 года было будто вчера"