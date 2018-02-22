Дмитрий Шепелев налаживает личную жизнь

Телеведущий Дмитрий Шепелев - человек публичный. 35-летний Шепелев пережил смерть матери его сына Платона певицы Жанны Фриске. О личной жизни Шепелева после смерти Жанны ходят разные слухи.

После того, как ведущего программы "На самом деле" заметили в Большом театре с симпатичной блондинкой, поднялась новая волна слухов. В СМИ предполагают, что у вдовца Жанны Фриске может быть роман с создательницей одного женского клуба или с бывшим косметологом и подругой певицы Ксенией Степановой.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Дек 20, 2017 в 1:45 PST

Точно о личной жизни Дмитрия Шепелева известно, что он заботливо воспитывает сына Платона. В апреле мальчику исполнится пять лет. Малыш посещает детский сад. Дмитрий нанимает сыну репетиторов. Шепелев снимает квартиру, в которой обустроены комната для Платона и для него самого спальня. В квартире сделали дизайнерский ремонт.

Возможно, в Большом театре Дмитрий Шепелев с дамой посмотрел выступление Анны Нетребко.