Маг и ведьма из «Битвы экстрасенсов» не поделили цитаты в социальных сетях. Намтар Энзигаль, принимавший участие в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов», обвиняет свою коллегу по цеху в плагиате. Джулия Ванг издала книгу «Никак. Нигде. Никогда». Как утверждает маг Энзигаль, в ней использованы цитаты, которые раньше были опубликованы им в социальных группах, посвященных магии.

«Как выяснилось, Джулия без зазрения совести опубликовала в своей книге творческие работы как минимум еще трех людей, а также научные работы по физике прошлого века. Сейчас готовится материал для подачи иска», - отметил Намтар.

Эпатажная ведьма отказывается отвечать на все попытки мага прояснит ситуацию. По словам Намтара, его внесли в черный список. Именно это заставило его обратиться в суд, сообщает «СтарХит».

Друг воинственно настроенного мага также решил вывести ведьму на чистую воду: «Намтар начал эту партию с хода конем, прикрепив скрины, где сразу видно, что правда здесь на его стороне. Видимо, мы с Намтаром не одни, у кого она брала идеи, выдавая за свои, так что настоящая «Битва экстрасенсов» только начинается».