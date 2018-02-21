Агата Муцениеце и Рита Дакота рассорились из-за имени дочерей

Дочь актрисы Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного зовут Мия. И дочь певцов Риты Дакоты и Влада Соколовского зовут Мия. И Полина Гагарина назвала свою дочку Мией. Но у Агаты дочка старше девочек певиц.

По ее мнению, некоторые звезды скопировали ее, назвав дочек Мия. Агата надеялась, что Мия — это редкое и оригинальное имя и никто никогда не будет так называть своих дочерей. "Но все стали за нами повторять", - сказала она в интервью "7 дней".

Актриса считает, что надо было запатентовать.

Рита Дакота возмутилась высказыванием Агаты и написала в соцсети: "Мия — это обычное попсовое имя. Сто лет так все называют девочек, так как имя действительно хорошее. Но бомбит почему-то Агату, а не моих баб, у которых уже 10-летние Мии подрастают. Выдохни, Агата! Назови следующую дочь Херопрунья, честно слово, мы с Гагариной не станем в этот раз повторять!".

Агата и Павел воспитывают сына и дочь. Актер хочет еще детей. Агата отметила имя Херопрунья.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)Фев 21, 2018 в 5:41 PST

Актриса ответила Рите: "Отвечать на колкости, я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой. Буду верить в адекватность окружающих и журналистов в том числе, ибо у меня из-за вас села батарейка! Это все какой-то детский сад, на который я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Спасибо всем за понимание! Надеюсь, на этом вопрос исчерпан! P.S. Имя «Херопрунья» занесла в список и буду патентовать".

Публикация от Agata M (@agataagata)Фев 21, 2018 в 7:32 PST

Сын Агаты и Павла - Тимофей. Родители тоже надеялись, что выбрали сыну оригинальное имя. Но увы... Это имя очень популярно сейчас.