Дана Борисова оценила себя в 4 тысячи долларов

Дана Борисова снова оказалась в центре скандала. Теперь пользователи Рунета обсуждают не лечение от наркотической зависимости или семейные дрязги звезды, а вполне меркантильный вопрос – сколько стоит интим с известной телеведущей.

Достоянием общественности стала переписка соскучившейся без мужской ласки Даны с собеседником из Владикавказа. Как оказалось, вовсе не нужно отдавать «душу дьяволу за ночь с тобой», а достаточно всего четырех тысяч долларов и благосклонность знаменитости у тебя в кармане. Да что там благосклонность, девушка обещает, что согласна на эксперименты и любые проявления сексуальной фантазии. Об этом сообщает издание Super на своем Telegram-канале.

Дана не скрывает, что данная информация не является розыгрышем, но ничего предосудительного в этом не видит. На вопросы изумленных поклонников и журналистов она отвечает просто: «Ну и что?».