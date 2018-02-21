В нежной и хрупкой девушке на фото поклонники не узнали Марию Кожевникову

Телезвезда Мария Кожевникова задала своим поклонникам загадку. На страницах соцсети она опубликовала фото с вопросом «Узнали бы?» Пользователи сети пусть не сразу, но все же опознали в нежной и хрупкой девушке в простеньком платье совсем без макияжа саму Марию.

Фото было сделано еще до ее звездных ролей в «Универе» и «Кремлевских курсантах». Фанаты принялись убеждать Кожевникову, что она ничуть не изменилась, несмотря на то, что разменяла четвертый десяток. Другие же заявили, что актриса стала еще прекрасней, ну а кто-то посетовал, что сейчас звезда явно перебирает с макияжем.