Анастасия Макеева опубликовала довольно откровенное видео из гримерки

Популярная актриса Анастасия Макеева опубликовала в своем Instagram провокационное видео. Своим поклонникам звезда сообщила, мол, хотели - получите, я в масле и масло на мне.

В гримерке театра Анастасия позировала в прозрачном платье. Во время съемки видеоролика Анастасия наносила на обнаженные ноги масло и показала фанатам всю прелесть своей фигуры.

«Это уж ни к чему, ляжки выставлять. Не на пляже», «Если больше показывать некому, выкладывайте фото здесь. Конечно, поддержим! Ножки-то, отличные!», – комментируют ролик поклонники.