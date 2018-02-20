Найден мёртвым экс-барабанщик группы «Чёрный кофе» Сергей Черняков

О смерти в Брянске музыканта, бывшего барабанщика группы "Чёрный кофе" Сергея Чернякова сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ. По данным СКР, тело Чернякова обнаружено 19 февраля в его квартире в Брянске.

Проводится расследование. Официальный представитель регионального СУ СК Сергей Цыганок сообщил, что пока оснований для возбуждения уголовного дела нет. Причину смерти музыканта назовут медэксперты. "Когда он умер — будем выяснять", - цитирует Цыганка РИА Новости. Музыканту было 58 лет. Он считался одним из лучших российских барабанщиков.

В 1982 году рок-музыкант Сергей Черняков вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым работал в группе "Лейся песня". Позднее он выступал в составе группы "Чёрный кофе", сотрудничал с певицей Ольгой Кормухиной. В последние годы работал над своим проектом.