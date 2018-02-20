Сати Казанова заявила, что не каждая женщина может стать настоящей матерью

Известная российская певица, бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова привела поклонников в замешательство. Артистка, которая недавно вышла замуж за итальянского фотографа, заговорила о материнстве.

Некоторое время назад Казанова записала песню под названием "Мама" и устроила на своей страничке особый флешмоб. Певица попросила подписчиков снять короткие ролики, в которых они признаются, насколько сильно любят своих родительниц. Под одним из постов Сати написала: "Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей".

По словам Казановой, быть мамой – это огромный труд, к которому готова не каждая женщина. Звезда добавила, что стать настоящей матерью – это путь.

Некоторые фанаты знаменитости надеются, что в скором времени певица объявит о грядущем пополнении в семействе, однако со стороны самой Сати пока никаких заявлений не поступало.





