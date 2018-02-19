Вера Брежнева в новом клипе продемонстрировала безупречную фигуру

Известная украинская певица, экс-участница группа "ВИАгра" Вера Брежнева официально презентовала новый клип к треку "Ты мой человек". Автором слов и музыки стал ее супруг Константин Меладзе.

Как такового сюжета у видео нет: красивая и сексуальная Вера танцует в разных нарядах. Брежнева будто оказывается в самом сердце настоящего калейдоскопа. В клипе присутствует много розовых оттенков, а сама Брежнева позирует на фоне большого количества цветов. В своем Instagram певица рассказала, что весна пришла значительно раньше, намекая на теплые цвета в клипе исполнительницы.

Вера Брежнева в эротичном нижнем белье вызвала у поклонников ассоциации с цветком, встречающим весну. "Нереально красивый клип. Действительно, глаз оторвать невозможно!" - восхищенно отметили пользователи Интернета.

Ранее Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке в Соединенных Штатах, видео зажигательного выступления исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.