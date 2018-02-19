Анастасия Приходько заявила, что ее обманом сняли в предвыборном видео Порошенко

Анастасия Приходько сообщила об обмане Порошенко. Недавно на телеэкраны вышел агитационный ролик лидера с участием исполнительницы, на что она согласия не давала. По ее словам, президент поступил "жестко и подло". Соцсети обсуждают видео с "пьяным" Порошенко в Мюнхене

Соответствующее видеообращение украинская певица записала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что ей позвонил глава министерства культуры страны Евгений Нищук с просьбой принять участие в съемках имиджевого ролика про Украину. Приходько дала свое согласие, однако позже оказалось, что видео использовали в других целях.

Увидев себя в предвыборном ролике Петра Порошенко, Анастасия Константиновна сочла этот поступок унижающим ее человеческое достоинство. И потребовала немедленно снять из эфира либо весь ролик "Идем вперед. Петр Порошенко", либо фрагмент с ее участием.

Предвыборный ролик Петра Порошенко был перемонтирован после поступивших от Приходько обвинений. Кадры с певицей были вырезаны.