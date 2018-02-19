Фанаты в шоке: Бузова ездит на машине без макияжа и с полотенцем на голове

Подписчики телеведущей и певицы Ольги Бузовой в социальной сети Instagram были удивлены, увидев ее новое видео. Знаменитость предстала перед своими поклонниками в абсолютно "домашнем" виде.

На днях в stories появился ролик, в котором можно увидеть Ольгу с полотенцем на голове, без грамма макияжа на лице и с патчами от темных кругов под глазами. Интересно, что при этом артистка ехала в машине, совершенно не заботясь о том, что кто-то может ее увидеть, передает "7 Дней".

Некоторые фанаты оценили откровенность Бузовой и заметили, что она правильно делает, не тратя лишнее время на укладку и косметические процедуры дома, а делает их в дороге. "Критики", однако, заявили, что звезде положено всегда и в любой ситуации выглядеть достойно и презентабельно, иначе это является неуважением к публике.