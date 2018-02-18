Жанна Эппле опубликовала фото с недавно родившимся внуком

В семье Жанны Эппле произошло радостное событие: старший сын актрисы Потап и его жена Ангелина стали родителями. Недавно в Instagram актрисы появилась фотография с новорожденным внуком.

Родители мальчика дали ему очень необычное имя – Север. Жанна пожелала в комментарии к фото младенцу постигать этот мир так, «как это положено северу» - очень крепко и напористо. Она отметила, что малыш выбрал отличную семью.

Бабушка вместе с родителями сделает все, чтобы малыш на своем жизненном пути встречался с трудностями как можно реже. Поклонники актрисы поздравили ее с пополнением в семействе и пожелали младенцу здоровья.