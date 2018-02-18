Ди Каприо поделился впечатлениями о морозах в Якутии

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо на странице своего фонда в Instagram написал, что переживает за-за рекордных морозов в якутском селе Оймякон. Там сейчас столбик градусника опускается ниже минус 60 градусов.

Популярный актер отметил, что такая низкая температура воздуха грозит большой опасностью для местных жителей, а также вредит фауне и флоре этих регионов.

К записи Ди Каприо прикрепил небольшой ролик с кадрами из документального фильма Доминика Бари, Фелипе Паивы, Петра Винокурова, где рассказывается о селе.